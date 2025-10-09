В «УЗ» заперечили повідомлення про влучання у поїзд на Чернігівщині

Інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності, повідомила «Укрзалізниця».

«Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах «Укрзалізниці», – зазначили там.

Раніше про влучання внаслідок російського удару писали деякі ЗМІ і телеграм-канали. Цьому передував пост у телеграмі міського голови Конотопа Артема Семеніхіна: «Халімоново… Потяг… Люди… К*цапи – тварі».

Згодом Семеніхін додав, що не писав про удар по поїзду з людьми.

«Удар був! Людей встигли вивести. Прошу уточнювати інформацію безпосередньо у мене, перед тим як писати щось ніби від мого імені», – зазначив він.

Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України, намагаючись паралізувати логістику, включаючи перевезення військових вантажів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.