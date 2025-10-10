Після атаки РФ посли країн G7 терміново зустрілися з міністром енергетики. Це вже друга така зустріч за тиждень

Послів країн «Групи семи» (G7) в Україні провела у п’ятницю термінову зустріч з міністром енергетики Світланою Гринчук та керівниками українських енергокомпаній, серед іншого, обговорили підтримку України у протидії подальшим ударам РФ.

«Посли G7 провели термінову зустріч з міністром енергетики Світланою Гринчук та партнерами – НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз» та НАЕК «Енергоатом», щоб обговорити російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру та підтримку України у протидії подальшим ударам і вирішенні найнагальніших потреб», – йдеться у дописі на офіційному акаунті представництва послів G7 у соцмережі Х.

Це вже друга така зустріч за тиждень. Попередня зустріч відбулася 7 жовтня - після масштабних російських ударів по об’єктах, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону.

У ніч на 10 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник застосував 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. Військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, значна частина ракет в ударі – балістичні, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях були запроваджені аварійні відключення світла.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



