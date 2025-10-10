Зеленський обговорив із головою Європейського центробанку використання російських активів

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард 10 жовтня.

За його словами, він поінформував Лагард про російську масовану атаку на Україну вночі проти 10 жовтня.

«Поінформував про наслідки цього терористичного удару. Зараз у різних наших регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики. Робимо все, щоб відновити нормальне життя», – заявив він.

Президент вказав на важливість «реальної» відповідальності для Росії за затягування війни.

«Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів», – сказав голова держави.

Зеленський додав, що більшість партнерів підтримує Україну і в цьому, і Київ розраховує на дії. За його словами, сторони домовилися про тісну співпрацю з іншими європейськими лідерами.

Пресслужба Лагард наразі не коментувала розмову.

У ніч на 10 жовтня війська РФ завдали комбінованого удару по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник застосував 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. Військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, значна частина ракет в ударі – балістичні, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях були запроваджені аварійні відключення світла.



