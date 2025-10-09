Міністри фінансів ЄС 10 жовтня обговорять репараційну позику Україні й економічну ситуацію в Росії

Міністри фінансів Європейського Союзу на своєму черговому засіданні в Люксембурзі 10 жовтня обговорять пропозицію Єврокомісії надати Україні репараційну позику, основою якої можуть стати російські заморожені активи. Про це Радіо Свобода стало відомо від кількох поінформованих дипломатів, знайомих із підготовкою зустрічі.

Дискусії відбудуться під час сніданку, запланованого на 10:00 ранку за місцевим часом.

Очікується, що Єврокомісія представить свіжі напрацювання щодо можливостей надати Україні репараційний кредит і відповість на численні запитання держав-членів.

Ключовим залишається питання гарантій для Бельгії, на території якої зберігаються активи. Обговорюється можливість надання їй двосторонніх гарантій, а також їх включення в наступний бюджетний цикл ЄС. Утім, для останньої опції знадобиться схвалення всіх 27 держав-членів Євросоюзу.





Наступним етапом у потенційному погодженні багатомільярдної позики для України стане обговорення на рівні лідерів під час їхнього наступного саміту в Брюсселі наприкінці жовтня.

За словами дипломатів, від лідерів очікується політична згода на прогрес у цьому питанні. За її наявності розпочнеться переговорний процес по суті.

Єврокомісія, як очікується, представить формальну пропозицію, а держави-члени займуться необхідними для надання відповідних гарантій національними процедурами.

У переважній більшості з них потрібне також схвалення парламенту для надання гарантій, які вимагає Бельгія з огляду на те, що сума російських заморожених активів на її території дорівнює третині її ВВП.

10 жовтня Єврокомісія також поінформує міністрів фінансів ЄС про вплив європейських санкцій на російську економіку. Дипломати сказали Радіо Свобода, що, згідно з останніми даними, обмеження працюють: економічна ситуація в Росії погіршується, інфляція вдвічі вища, ніж повідомляється офіційно.

Сума готівки, накопичена завдяки облігаціям російського Центробанку в бельгійському центральному депозитарії Euroclear, становить близько 176 мільярдів євро. Росії ці кошти не повертають у зв’язку з санкціями, запровадженими Євросоюзом у відповідь на її повномасштабне вторгнення до України. Ідея надання Україні репараційного кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку ЄС, який «укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних».



