«Можливий колапс України»: в Єврокомісії пояснили, навіщо репараційна позика і як її можуть надати

Україну слід забезпечити ресурсами, щоб вона могла надалі чинити опір російській агресії, тому Європейська комісія працює над репараційною позикою для України, основою якої мають стати заморожені російські активи. Про це журналістам повідомив посадовець Єврокомісії на умовах анонімності, передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Чиновник навів дані Міжнародного валютного фонду, за якими в 2026-2027 роках Україні потрібно близько 52 мільярдів євро бюджетної підтримки, і ця оцінка не враховує потреби ЗСУ.

«Отже, суми досить значні, й залежно від прогнозу щодо бойових дій, вони можуть легко збільшитися приблизно до 80 мільярдів протягом наступних двох років… Ненадання підтримки, найімовірніше, призведе до колапсу України, що, на нашу думку, становитиме серйозну загрозу безпеці Європи», – наголосив посадовець Єврокомісії.





Співрозмовник журналістів зауважив, що нині в ЄС «не можуть розраховувати на те, що США нададуть значні суми». Відтак зросла актуальність того, щоб задіяти до допомоги Україні заморожені російські активи, при цьому «не порушуючи міжнародне право».

«Ми вважаємо, що знайшли спосіб це зробити, і дуже важливо одразу сказати, що ми пропонуємо не конфіскацію в жодному разі», – зазначив чиновник.

Йдеться, за його словами, про те, щоби позичити кошти в депозитарія Euroclear.

«Ключова ідея, яка певною мірою дуже проста, полягає в тому, що ми даємо вказівку EuroClear (бельгійському депозитарію цінних паперів – ред.) інвестувати готівку (накопичену завдяки облігаціям РФ – ред.) в Європейський Центральний Банк… ЄС використає ці кошти для надання Україні позики з обмеженим регресом, що означає, що Україні доведеться повертати борг лише після тог як Росія компенсує збитки, завдані військовою агресією», – наголосив посадовець.

Він нагадав про рішення саміту ЄС в жовтні 2024 року, в якому лідери погодилися, що активи РФ мають лишатися знерухомленими, доки триватиме агресія Росії проти України і доки Москва не компенсує завдані збитки. За таких умов, наголосив чиновник, ризики є «обмеженими».

«Доки держави-члени робитимуть те, що вони обіцяли, а саме: ремобілізують активи, якщо Росія сплатить завдані збитки, цей ризик не матеріалізується», – сказав співрозмовник журналістів.

Якщо Україна отримає від Росії репарації, вона поверне надану їй позику, тоді своєю чергою ЄС поверне кошти депозитарію Euroclear, а він – Росії. Таким чином, потреби в гарантіях від держав-членів не буде.

Якщо Росія не сплачуватиме репарації, активи своєю чергою лишатимуться знерухомленими, як вирішили лідери ЄС, і таким чином потреби в гарантії також не буде.

«Лише якщо держави-члени добровільно вирішать ремобілізувати активи, тобто скасувати санкції в ситуації, коли заявлена умова для скасування цих санкцій не виконана… тоді, очевидно, це призведе до застосування гарантії. Але дуже важливо сказати, що держави-члени самі вирішують, чи хочуть вони на той момент скасувати це та прийняти наслідки також і у фінансовому плані», – пояснив посадовець Єврокомісії.

В знерухомленому стані російські активи тримають санкції ЄС, запроваджені на початку російського повномасштабного вторгнення до України. Щоб зберегти їх у такому стані, Єврокомісія пропонує подовжувати обмеження, що необхідно двічі на рік, не одностайно, а кваліфікованою більшістю.





На запитання журналістів, чому цей механізм не застосовувався раніше, якщо він є юридично можливим, посадовець Єврокомісії зауважив, що «це не той крок, за який йдуть із легкістю».

Сума готівки, накопичена завдяки облігаціям російського Центробанку в бельгійському центральному депозитарії Euroclear, становить близько 176 мільярдів євро. Росії ці кошти не повертають у зв’язку з санкціями, запровадженими Євросоюзом у відповідь на її повномасштабне вторгнення до України. Ідея надання Україні репараційного кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку ЄС, який «укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних».

Брюссель використає ці кошти, щоб профінансувати позику Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією. Кремль засудив цю ідею як «чисту крадіжку».

30 вересня президент Росії Володимир Путін у свою чергу підписав указ про новий порядок продажу федеральних активів. За даними Bloomberg, Росія готова націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи у відповідь на можливе вилучення своїх коштів за кордоном.







