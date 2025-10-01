ЗМІ: Росія готує план арешту і продажу іноземних активів

Росія може націоналізувати та швидко продати іноземні активи у рамках нового механізму приватизації у відповідь на будь-які кроки Європи щодо захоплення російських активів за кордоном, повідомляє Bloomberg з посиланням на особу, близьку до уряду.



Видання пише, що президент Володимир Путін у вівторок підписав указ, що дозволяє прискорений продаж державних активів за спеціальною процедурою.



За даними джерела, указ має на меті пришвидшити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних, якщо Євросоюз почне конфісковувати російські активи, Москва може відповісти симетричними заходами, сказала ця особа.



Bloomberg нагадує, що сотні західних компаній, що працюють у різних секторах – від банківської справи до споживчих товарів – досі працюють у Росії, включаючи UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc та Mondelez International Inc.



Путін підписав указ у той час, як лідери країн ЄС обговорюють пропозицію щодо використання заморожених у Європі російських активів для фінансування великого кредиту Україні. Прибувши на саміт, деякі лідери висловили рішучу підтримку цій ідеї, тоді як інші були більш обережними. Кремль у середу засудив пропозицію як «чисту крадіжку».

Читайте також: Нова ідея використання російських заморожених активів Україною. У чому дилема ЄС?

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це не конфіскація.

Україні можуть надати репараційний кредит, що буде фінансуватися за рахунок заморожених російських активів. Ідея надання Україні кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку ЄС, який «укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних».

Брюссель використає ці кошти, щоб профінансувати позику Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією.



