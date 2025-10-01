Президентка Єврокомісії про «репараційний кредит»: це не конфіскація

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має посилити тиск на Росію, саме виникла пропозиція «репараційного кредиту». Про це вона сказала перед неформальною зустріччю глав держав та урядів ЄС у Копенгагені.

Фон дер Ляєн наголошує, що йдеться не про конфіскацію, а про те, що винуватець має бути притягнений до відповідальності.



«Ми не конфіскуємо активи, але ми забираємо готівкові залишки для надання кредитів Україні. Україна повинна повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації, тому що винуватець має бути притягнутий до відповідальності », – сказала вона.

1 жовтня в Копенгагені пройде саміт ЄС, а 2 жовтня там відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

Лідери країн ЄС обговорюють пропозицію щодо використання заморожених у Європі російських активів для фінансування великого кредиту Україні. Прибувши на саміт, деякі лідери висловили рішучу підтримку цій ідеї, тоді як інші були більш обережними. Кремль у середу засудив пропозицію як «чисту крадіжку».

Україні можуть надати репараційний кредит, що буде фінансуватися за рахунок заморожених російських активів.

Сума готівки, накопичена завдяки облігаціям російського Центробанку в бельгійському центральному депозитарії Euroclear, становить близько 176 мільярдів євро. Ідея надання Україні кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку ЄС, який «укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних».

Брюссель використає ці кошти, щоб профінансувати позику Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією.



