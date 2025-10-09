Бельгія визначила свої червоні лінії щодо репараційного кредиту Україні

Бельгія визначила свої червоні лінії щодо використання російських активів для фінансування репараційного кредиту Україні у розмірі 140 мільярдів євро, включаючи угоду країн ЄС про розподіл усіх поточних та майбутніх ризиків, пов’язаних з планом, на суму понад 170 мільярдів євро.

Як пише Politico, бельгійський уряд побоюється, що він буде відповідальним за будь-які юридичні та фінансові претензії, подані Росією, і закликає всі країни ЄС гарантувати позику, що фактично означає використання грошей платників податків для покриття будь-яких витрат.

«Ці гарантії не можуть обмежуватися 170 мільярдами євро готівкою, які Комісія пропонує мобілізувати. Потенційний ризик може бути набагато вищим за номінальну суму», – заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер лідерам ЄС під час неформального саміту минулого тижня в Копенгагені, згідно із заявою, яку отримало Politico.

Брюссель також додав ще одну умову – «гарантії не припиняються автоматично після зняття санкцій. Арбітражні процедури можуть виникнути ще через роки».

У заяві – переліку тезисів для обговорення, переданих європейським лідерам 1 жовтня – детально описані червоні лінії Бельгії.

До них належать непідтримка жодних заходів, які можна було б інтерпретувати як конфіскацію активів; юридично обов’язкові, суворо примусові гарантії того, що європейські країни розділятимуть усі поточні та майбутні ризики як для Euroclear, так і для Бельгії; і угоду про негайне накопичення коштів, якщо Euroclear потрібно буде повернути активи Росії, наприклад, після мирної угоди.

«Заява прем’єр-міністра Бельгії викликала багато складних питань, і вони досі розглядаються», – сказав високопоставлений дипломат ЄС, якому надано анонімність для розмови про зміст конфіденційної заяви.

Єврокомісія запропонувала використати 175 мільярдів євро готівки, що надійшли з заморожених російських державних активів, інвестованих у західні державні облігації, для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро та погашення попереднього кредиту G7.

Наразі ці кошти простоюють на депозиті в Європейському центральному банку (ЄЦБ) під керівництвом Euroclear.

Серед 27 країн ЄС Бельгія має найбільшу частку, оскільки вона є власником фінансового депозитарію Euroclear, який зберігає більшу частину російських державних активів, заморожених після повномасштабного вторгнення країни в Україну в лютому 2022 року.

Лідери ЄС 1 жовтня на зустрічі в Копенгагені обговорювали ідею надання Україні репараційного кредиту, однак, за даними медіа, згоди не дійшли.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 2 жовтня, що бачить «сильний консенсус» серед європейських лідерів щодо підтримки використання заморожених активів для допомоги Україні. Він очікує конкретного рішення з цього питання на наступному саміті лідерів ЄС.



