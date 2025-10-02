ЗМІ: у Копенгагені лідери ЄС не домовилися про передачу Україні заморожених російських активів

На зустрічі у Копенгагені лідери ЄС не змогли досягти прогресу в обговоренні використання заморожених у Європі російських активів на суму 140 мільярдів євро для допомоги Україні, повідомляє видання Financial Times.



Бельгія вимагає розділити ризики з іншими країнами Євросоюзу та забезпечити правовий захист на випадок позовів з боку Москви. Франція та Люксембург також висловили побоювання щодо правових наслідків.



Інші лідери загалом погодилися із принципом використання коштів, але доручили Єврокомісії опрацювати юридичні та фінансові деталі. За даними Financial Times, масштаб цієї роботи робить малоймовірним подання готової пропозиції вже до наступного саміту у Брюсселі за три тижні.



Паралельно питання передачі російських активів обговорювалося на онлайн-зустрічі міністрів фінансів «Групи семи». Представники країн ЄС в об’єднанні намагалися переконати партнерів також підключитись до ініціативи. Politico зазначає, що Європейський Центрбанк побоюється падіння довіри до євро, але кроки на зустріч з боку США та Японії могли б пом’якшити наслідки.



Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею передачі Україні 140 мільярдів євро через механізм безкупонних облігацій та репараційного кредиту.



30 вересня президент Росії Володимир Путін у свою чергу підписав указ про новий порядок продажу федеральних активів. За даними Bloomberg, Росія готова націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи у відповідь на можливе вилучення своїх коштів за кордоном.

Читайте також: Нова ідея використання російських заморожених активів Україною. У чому дилема ЄС?

Лідери ЄС обговорювали ідею надання Україні репараційного кредиту, що буде фінансуватися за рахунок заморожених російських активів. Ідея надання Україні кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку ЄС, який «укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних».

Брюссель використає ці кошти, щоб профінансувати позику Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією.



