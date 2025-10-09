Європарламент закликав зняти обмеження на удари України по цілях в РФ із використанням західної зброї

Європейський парламент закликав скасувати обмеження на використання Україною наданих їй Заходом систем зброї проти військових цілей на території Росії, «оскільки вони використовуються для здійснення нападів на населення України і критично важливу цивільну інфраструктуру».

Про це, зокрема, йдеться в резолюції, ухваленій Європарламентом 9 жовтня, в якій європарламентарі також вимагають єдиної відповіді ЄС на порушення його повітряного простору з боку Росії і загрози гібридної війни.

У документі Європарламент «знову заявляє, що нещодавні агресивні дії Росії не повинні і не будуть стримувати ЄС і його держави-члени від їхнього незмінного зобов’язання підтримувати Україну у здійсненні її невід’ємного права на самооборону, нагадуючи, що безпека України сприяє безпеці Європи в цілому; наголошує, що допомога Україні у зміцненні її можливостей протиповітряної оборони має вирішальне значення, оскільки це зменшує ризик потрапляння безпілотників на територію ЄС; … закликає всі держави-члени негайно надати додаткову військову допомогу і долучитися до спільних закупівель додаткових можливостей для України, зокрема боєприпасів для протиповітряної оборони».

Крім того, резолюція закликає держави ЄС негайно схвалити пропозицію Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів як основи для репараційної позики Україні.

Також Європарламент засуджує «бездумні й ескалаційні дії» Росії щодо порушення повітряного простору держав-членів ЄС і НАТО Польщі, Естонії, Латвії, Литви і Румунії і навмисні вторгнення дронів, спрямовані на критичну інфраструктуру в Данії, Швеції та Норвегії, наполягає на скоординованих і пропорційних діях, включаючи «збиття повітряних загроз», закликає до єдиної оборони ЄС-НАТО і посилення санкцій проти Росії.

Резолюцію, яка носить рекомендаційний характер, ухвалили 469 голосами «за», 97 голосами «проти» і 38 тих, хто утримався.

Президент США Дональд Трамп недавно заявив, що розчарований діями російського лідера Володимира Путіна, і зазначив, що Україна може відвоювати свої території, захоплені РФ, а також не виключив постачання Києву далекобійних ракет «Томагавк».

США також закликають країни ЄС посилити санкції, відмовитися від закупівель російських енергоносіїв і конфіскувати російські активи.

У Кремлі закликали адміністрацію Дональда Трампа «тверезо і відповідально» підійти до питання можливого постачання Україні ракет «Томагавк», зазначаючи, що такі поставки можуть призвести до «серйозного витка ескалації».

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.