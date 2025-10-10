«Укренерго»: найскладнішою ситуація з енергопостачанням є у Києві та п’яти областях

Найскладнішою ситуація з енергопостачанням є Києві та Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях, повідомляє компанія «Укренерго». ’

За даними компанії, для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині цих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення, а через наслідки попередніх російських обстрілів – на Чернігівщині місцеве обленерго запровадило графік погодинних відключень обсягом однієї черги.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від російських атак, додають в «Укренерго».

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 32 ракет та 465 БпЛА різних типів. Українські військові знешкодили 420 повітряних цілей. Військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, значна частина ракет в ударі – балістичні, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях запроваджені аварійні відключення світла.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



