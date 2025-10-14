Енергетики ліквідували пошкодження, через яке у трьох районах Києва зникло світло – КМДА

Пошкодження, через яке у трьох районах Києва зникло світло, енергетики ліквідували, вже відновлюють електропостачання споживачам, повідомляє у телеграмі Київська міська державна адміністрація.

За даними КМДА, також «Київводоканал» нормалізує тиск у водопровідній мережі.

Забезпечити повноцінне водопостачання планують протягом 2-3 годин, додають в адміністрації.

Раніше у КМДА повідомили, що через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів, через це частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах Києва.

Востаннє масштабні аварійні відключення світла у Києві були 10 жовтня. Це сталося після масованої атаки РФ по об’єктах української енергетики.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.