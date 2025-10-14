У трьох районах Києва частково зникло світло – КМДА

У Києві частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах, повідомляє у телеграмі Київська міська державна адміністрація.

За даними місцевої влади, через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці.

Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

Раніше про зникнення електропостачання писали місцеві телеграм-канали.

Також у соцмережах писали про проблеми зі світлом на деяких станціях метро. Однак у Київському метрополітені заявили, що на всіх станціях метро, зокрема Арсенальній і Хрещатик, не було жодних перебоїв з освітленням, а інформація, що шириться телеграм-каналами, є недостовірною.

Востаннє масштабні аварійні відключення світла у Києві були 10 жовтня. Це сталося після масованої атаки РФ по об’єктах української енергетики.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.



