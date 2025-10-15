На Дніпропетровщині й Черкащині повідомили про екстрені відключення світла після атак РФ

На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення електроенергії, повідомила вранці 15 жовтня компанія ДТЕК.

«За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, про часткове застосування графіків аварійних відключень у Черкаській області повідомили в «Черкасиобленерго».

«Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що російські військові вночі проти 15 жовтня масовано атакували Дніпропетровщину дронами, внаслідок чого пошкоджена енергетична інфраструктура і постраждав один цивільний житель.

У Черкаській ОВА про нічну атаку поки що не інформували.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі війська РФ запустили по Україні понад сотню дронів, зокрема близько 50 Shahed. «За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях і падіння уламків на одній локації.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.