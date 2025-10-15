Війська РФ атакували АЗС у Чернігові – ОВА

Російські військові в ніч проти 15 жовтня ударними дронами атакували автозаправні станції у Чернігові та приміській громаді, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«У Семенівці БпЛА влучив у житловий будинок. Завдяки оперативним діям рятувальників було вчасно ліквідовано займання, що сталися після обстрілів», – написав він у телеграмі.

За словами Чауса, підрозділи ДСНС також завершили ліквідацію пожежі на об’єкті цивільної інфраструктури у Ніжинському районі.

«Всього за минулу добу ворог 37 разів обстрілював Чернігівщину, під ударами опинилися 18 населених пунктів. Переважно – FPV-дрони і скиди з БпЛА у прикордонні. Щодо енергетики – на об’єктах енергомережі не припиняються роботи з відновлення. Діють графіки погодинних відключень», – додав очільник ОВА.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що в Чернігові через нічну атаку російських дронів внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури, але не уточнювала, на якому саме.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.