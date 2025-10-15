Доступність посилання

Голова Сумщини: поранений через удар російського дрона помер у лікарні

Наслідки російського удару на Сумщині, вересень 2025 року
Наслідки російського удару на Сумщині, вересень 2025 року

Чоловік, поранений внаслідок російського удару напередодні, помер, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 15 жовтня.

«На жаль, маємо трагічну звістку. 47-річний чоловік, який учора був поранений внаслідок влучання ворожого БпЛА в Середино-Будській громаді, помер у лікарні», – заявив він.

За словами Григорова, чоловік зазнав важкої травми. Медики боролися за його життя, однак врятувати пораненого не вдалося.


Внаслідок російського удару по Сумщині увечері 14 жовтня постраждали троє людей: 31-річний чоловік у Миропільській громаді та 47-річна жінка й 47-річний чоловік у Середино-Будській.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


