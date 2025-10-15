Голова Сумщини: поранений через удар російського дрона помер у лікарні

Чоловік, поранений внаслідок російського удару напередодні, помер, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 15 жовтня.

«На жаль, маємо трагічну звістку. 47-річний чоловік, який учора був поранений внаслідок влучання ворожого БпЛА в Середино-Будській громаді, помер у лікарні», – заявив він.

За словами Григорова, чоловік зазнав важкої травми. Медики боролися за його життя, однак врятувати пораненого не вдалося.





Внаслідок російського удару по Сумщині увечері 14 жовтня постраждали троє людей: 31-річний чоловік у Миропільській громаді та 47-річна жінка й 47-річний чоловік у Середино-Будській.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



