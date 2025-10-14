ОВА: через російські атаки прикордоння Сумщини постраждали троє людей

Через російські атаки прикордоння Сумщини постраждали троє людей, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



За його даними, у Миропільській громаді внаслідок удару дрону поранений 31-річний чоловік, а у Середино-Будській громаді внаслідок влучання БпЛА постраждали 47-річна жінка та 47-річний чоловік. Усім медики надають необхідну допомогу.



Також через атаки російських дронів у Краснопільській та Середино-Будській громадах пошкоджені приватні житлові будинки, додав Григоров.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.