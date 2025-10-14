Через атаки РФ на Дніпропетровщину загинула жінка, у Павлограді пошкоджена інфраструктура – ОВА

Російська армія безпілотниками атакувала Дніпропетровщину, через атаку в Павлограді пошкоджена інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, протягом дня під ударами російських FPV-дронів та артилерії була Нікопольщина – загинула жінка, пошкоджені 6 приватних будинків, кілька господарських і надвірних споруд, 3 парники.



На Синельниківщині через удар КАБом пошкоджений газогін, додав Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



