Прокудін: армія Росії обстріляла вантажівки місії ООН на Херсонщині

Росія атакувала гуманітарну місію в Херсонській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 14 жовтня.

За його даними, російські військові били з дронів та артилерії по вантажівках Управління з координації гуманітарних справ ООН у Білозерській громаді.

«Чотири білі автівки з маркуванням – не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям», – заявив голова області.

Він уточнив, що один автомобіль згорів, ще один серйозно пошкоджений. Дві вантажівки змогли виїхати з-під обстрілу. Люди не постраждали.





«Сьогодні «друга армія» світу перемогла кілька тонн «гуманітарки». Терористи – більше тут сказати нічого», – прокоментував Прокудін.

Пресслужба УКГС ООН в Україні наразі не повідомляла про інцидент.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



