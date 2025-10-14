Прокудін: армія Росії обстріляла вантажівки місії ООН на Херсонщині

Росія атакувала гуманітарну місію в Херсонській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 14 жовтня.
За його даними, російські військові били з дронів та артилерії по вантажівках Управління з координації гуманітарних справ ООН у Білозерській громаді.
«Чотири білі автівки з маркуванням – не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям», – заявив голова області.
Він уточнив, що один автомобіль згорів, ще один серйозно пошкоджений. Дві вантажівки змогли виїхати з-під обстрілу. Люди не постраждали.
«Сьогодні «друга армія» світу перемогла кілька тонн «гуманітарки». Терористи – більше тут сказати нічого», – прокоментував Прокудін.
Пресслужба УКГС ООН в Україні наразі не повідомляла про інцидент.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
