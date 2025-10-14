Доступність посилання

Новини | Суспільство

Кіровоградщина: через російські обстріли знеструмлені 5 населених пунктів

Рятувальники додають, що на ранок всі пожежі ліквідовані
Російська армія атакувала Кіровоградську область вночі проти 14 жовтня, повідомляє обласна влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури в Долинській і Новопразькій громадах.

«Виникли пожежі на кількох локаціях. Попередньо – без жертв. Є пошкодження будівель. Без світла залишилися 5 населених пунктів», – повідомляє ДСНС.

Рятувальники додають, що на ранок всі пожежі ліквідовані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


