Міненерго: вночі РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури у трьох областях

У ніч проти 12 жовтня російські військові знову завдали ударів по об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури України, повідомило Міністерство енергетики.

За даними відомства, пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у Донецькій, Одеській та Чернігівській областях.

Наразі рятувальники ДСНС та енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання у постраждалих регіонах, кажуть у Міненерго.

«Міністерство енергетики дякує енергетикам та рятувальникам, які попри всі ризики для власного життя, продовжують виконувати свою роботу та забезпечують функціонування енергосистеми», – зазначили у відомстві.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



