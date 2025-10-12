Армія РФ атакувала Україну 118 дронами і ракетою Х-31 – Повітряні сили

У ніч проти 12 жовтня Росія атакувала Україну 118 ударними БпЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, армія РФ запускала дрони з наступних напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – окупованого Криму, близько 50 із них – «Шахеди», а також керовану авіаційну ракету Х-31 – з окупованої частини Запорізької області.



«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожий БпЛА типу «Шахед» і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях», – зазначили у ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.