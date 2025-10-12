Донеччина залишилась без світла після російської атаки – ОВА

Унаслідок ранкових обстрілів Донеччина залишилася без електропостачання, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Глава ОВА пояснив, що Донецьку область знеструмлено внаслідок російських обстрілів.

«Зранку росіяни знову прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі», – зауважив він.

За даними голови ОВА, фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити.

«Тим часом в області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет. Про оновлення повідомлятиму додатково», – зауважив він.

Через відсутність напруги в контактній мережі Донецької області відбулися зміни й в русі приміських поїздів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.