«Надута як кулька». Чи справді Росія така велика, як виглядає на картах?

Росія хоч і є найбільшою країною світу за територією, але насправді не є такою гігантською, як виглядає на географічних та політичних картах. Як так сталося, що Росію на картах «роздуло»? Хто доклався до цього? Як довго це триває? Чи не слугує це часом приводом для роздмуханої величі Росії і поштовхом до експансіонізму і завойовницьких воєн? І які шляхи корекції сучасних мап – щоб показати справжній розмір Росії? Зараз серед тих, хто цікавиться мапами, «штормить» на одному континенті і в одній країні. Континент – це Африка, розмір якої виглядає малим і непропорційним до розміру інших континентів і держав – особливо Півночі. Тут і болісні струни колоніалізму – мовляв, європейська картографія малює себе більшою, а розміри Африканського континенту применшує. Іншим місцем, де теж «штормить» в колах, які цікавляться географією і політикою – це Україна, яка вже невдовзі чотири роки як відбиває агресію з боку Росії. «Подолати наслідки колоніалізму» В Африці вже якийсь час йдуть «політичні хвилі» незгоди з «проєкцією Меркатора», названою так за іменем фламандського картографа 16-го століття Герарда Меркатора. Річ у тім, що карти Меркатора, створені для навігації та освіти, сильно «розтягують» території, які знаходяться чимдалі від екватора. Африка насправді десь в три рази більша за Канаду, хоча на картах Канада більша. Африка також в півтора-два рази більша за Росію, а на картах Росія – ого-го яка велика і значно більша за Африку!

Африканський Союз, членами якого є 55 країн Африки, запустив кампанію «Виправ карту», закликаючи замінити карти з «проєкцією Меркатора» більш точними, які реальніше відображають справжні пропорції територій країн та континентів. «Нинішній розмір карти Африки є неправильним. Це найдовша неправда та кампанія дезінформації в історії і вона має зупинитись», – сказав агенції Reuters Мокі Макура, виконавчий директор кампанії за зміну мап Африки. «Воно виглядає як ніби йдеться лише про мапу, але насправді йдеться про більше», – каже віцепрезидентка Комісії Африканського Союзу Сельма Маліка Гаддаді, додаючи, що сучасні мапи спотворюють і применшують розмір Африки, перетворюючи її на «маргінальний континент», хоча насправді Африка є другим за територією континентом з населенням понад мільярд людей.

Карти і «проєкція Меркатора» стали класичними в освіті, географії, картографії протягом чотирьох з половиною століть. «Проєкція Меркатора» Герард Меркатор зробив колосальний внесок в світову картографію саме завдяки розробці «проєкції Меркатора» – бо наше око звикло до карт, на яких світ зображений таким, яким ми його знаємо і уявляємо.

В «проєкції Меркатора» – величезні спотворення на полюсах

Він розробив цю проєкцію для свого «Атласу». Зараз ця проєкція є однією з основних у світі, саме до неї звикли наші очі, коли ми дивимося на географічні чи політичні карти світу. Називають цю проєкцію «рівнокутною», бо вона зберігає рівні кути між напрямками. Меридіани, які йдуть з півночі на південь, постають в «проєкції Меркатора» паралельними рівновіддаленими лініями. Паралелі (зі сходу на захід) являють собою паралельні лінії, відстань між якими на екваторі дорівнює відстані між меридіанами. Але чим далі на північ до Північного полюсу і чим далі на південь до Південного полюсу, то відстань між паралелями швидко збільшується.

Отже, чим далі від екватора на північ і південь, тим карта ніби «розтягується». Себто, масштаб карт в цій «проєкції Меркатора» не є постійним, він збільшується, чим ближче до полюсів і далі від екватора. Якщо основний масштаб належить до екватора, то найбільші спотворення розмірів об’єктів будуть якраз біля полюсів Півночі і Півдня. «Земна куля – це куля і її на площину точно розкласти неможливо, бо вона буде з розривами. І при проєктуванні на поверхню є спотворення кутів, площі. В «проєкції Меркатора» – величезні спотворення на полюсах. Чим далі від екватора – тим більші спотворення», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Ростислав Сосса, провідний експерт в Україні з картографії, який працює в Інституті історії України. «Гренландія ще сильніше збільшена, аніж Росія, бо вона північніша. Канада також сильно витягнута. Чим далі від екватора – тим більше спотворення площ», – додає Сосса, який також спеціалізується на давніх мапах України.

Але «проєкція Меркатора» і карти з нею дуже гарні для мореплавства – саме Меркатор і творив свою проєкцію в добу бурхливого розвитку морської навігації, морської торгівлі і великих географічних відкриттів. «При морській навігації капітан корабля рухається на карті Меркатора по прямій, а інакше треба було би враховувати кривизну Землі, звірятися постійно з компасом і щопівгодини міняти курс. Тобто, є плюс для морської навігації. Літаки так само не летять прямо, а, наприклад, рейс до Нью-Йорка з Європи виконується північніше, в ілюмінаторі видно береги Гренландії. Тобто, ось так – північніше – найкоротше, а не напряму», – пояснює Сосса. Батько Атласу Герард Меркатор є одним із найбільших і найвпливовіших картографів усіх часів і народів в історії. Він народився у Фландрії на території нинішньої Бельгії в 1512 році, а помер в

німецькому Дуйсбурзі в 1594 році. Він навчався у Нідерландах, а потім в Католицькому університеті в Льовені. Хоч він вивчав християнське вчення, діалектику та латину, однак доля привела його до географії та картографії. Він також був чудовим гравером і виготовляв географічні та астрономічні прилади. Він також виготовляв глобуси – як Землі, так і неба. У 1544 році Меркатора заарештували і кинули до в’язниці за звинуваченнями в єресі. Хоч він був католиком, але його нахил до протестантизму викликав підозри, як також і його постійні роз’їзди з метою збору географічної інформації. Після семи місяців ув’язнення Меркатора випустили. У 1552 році Меркатор переїздить до Дуйсбурга в Німеччині і в 1564 році стає офіційним картографом герцога Вільгельма в Клеве, що розташоване в нинішній землі Північна Рейн-Вестфалія на північному заході сучасної Німеччини. Меркатор виготовляє мапи різних частин Європи, мапу Палестини, але одним з його найбільших досягнень є карта світу 1569 року.

Але внесок в світову картографію зробить саме «проєкція Меркатора». Також Меркатора вважають батьком терміну «атлас» – в сучасному розумінні як колекції карт, що зібрані в одному, власне, Атласі. «Атлас Меркатора» був надрукований в 1595 році, роком після його смерті, завдяки його нащадкам – головно завдяки його сину Румольду Меркатору. Треба сказати, що в «Атласі Меркатора» знайшлося місце і Україні. Зокрема, там є карта під назвою «Таврика Херсонеська, у нас час звана Перекопською або Ґазарою».

Також Меркатор створив і карту Литви, де зображено Київ, північну Україну, частину Поділля та Волинь. Усі ці карти із зображенням українських земель в тій чи іншій формі видавали після смерті Меркатора, особливо активно інші картографи в 17-му столітті. «Зробимо Росію знову маленькою»? Але от що цікаво: про «проєкцію Меркатора» та її «хибність» особливо активно заговорили в останні роки і в Україні. Мовляв, це Герард Меркатор «зробив Росію великою», розтягнувши її крайню Північ, Сибір, Чукотку, Камчатку, Далекий Схід – та й решту території… А тут ще й футболка, яку восени 2024 року вперше одягнув президент України Володимир Зеленський з написом «Make Russia small again» («Зробимо Росію знову маленькою»). І це гасло про територіальне зменшення Росії зажило окремим життям.

Українські користувачі соцмереж активно пишуть про «помилку Меркатора», який, мовляв, зробив «погану послугу» Україні, сильно розтягнувши територію Росії на картах і прислужившись, таким чином, до «міфу про велику Росію», що може підживлювати російський імперіалізм та експансіонізм.

Дивишся на карту і здається, що Росія – гігант, а Африка – середнячок. Але цифри кажуть інше

«Дивишся на карту і здається, що Росія – гігант, а Африка – так собі, середнячок. Але цифри кажуть інше. Виходить, що Африка майже вдвічі більша за площею і більш ніж у 10 разів численніша за населенням! Але чому на картах усе виглядає навпаки? Бо більшість карт зроблені за «проєкцією Меркатора», яка «роздуває» країни біля полюсів (Росія, Канада, Ґренландія) й зменшує ті, що ближче до екватора (Африка, Південна Америка)», – пише у фейсбуці користувач Yurii SY. Він зауважує, що насправді в Африку можна «вкласти» Російську Федерацію, Сполучені Штати, Китай, Індію та майже весь європейський континент – причому одночасно.

«Тезу про те, що «Меркатор зробив Росію великою» зрозуміти можна – особливо в час такої гарячої війни. Коли нас нищить агресор, нищить наші міста, нищить наших людей – то треба йому чимось відповісти. Тому давайте зменшимо Росію хоча б на картах», – каже в інтерв’ю Сосса. «Ну, мені як картографу це смішно, але я розумію всіх українців, яким Росія допекла, бо ж ніхто не сподівався, не очікував війни. Я розумію ці емоції! Росія може розпастись на окремі країни, і це не виключається, і може правдоподібно виглядати, і тоді це призведе до зменшення їхньої території», – зауважує фахівець з картографії Ростислав Сосса.

«Похибку Меркатора» в Україні «виправляють» і на офіційному рівні.

Росія є оптичним обманом, надута як та повітряна кулька