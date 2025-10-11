Генштаб ЗСУ: найбільше боєзіткнень за день відбулося на Покровському та Олександрівському напрямках

Сили оборони «спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу», повідомив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 11 жовтня.

Від початку доби, за даними командування, на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксували чотири атаки, на Південно-Слобожанському напрямку – 15 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку армія РФ здійснила 12 атак на позиції українських військ у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки. Три бойові зіткнення тривають.

Читайте також: У країні-бензоколонці перебої з бензином. До чого тут українські дрони?

«На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман. Два бойові зіткнення не вщухають дотепер», – йдеться в зведенні.

ЗСУ відбили п’ять російських атак на Слов’янському напрямку. На Костянтинівському російські загарбники 14 разів штурмували українські позиції, точаться дві сутички.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 46 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Дотепер тривають чотири бойові зіткнення», – повідомляє штаб.

Також на Олександрівському напрямку армія РФ 28 разів намагалася прорватися поблизу Зеленого Гаю, Січневого, Соснівки, Новогригорівки та в напрямку Орестополя. У чотирьох місцях тривають бої.

На Оріхівському напрямку російські війська шість разів атакували позиції Сил оборони.

На Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках від початку доби армія Росії не проводила наступальних дій.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському (тепер Олександрівському) напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



