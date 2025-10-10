«Це навіть не канібалізація, а лего». Куди Росія кидатиме бронетехніку – і скільки її ще має?

Сили оборони днями відбили механізований штурм армії РФ – вже тривалий час це велика рідкість, бо переважно вони піхотні. Як повідомили прикордонники, під час штурму агресор застосував танки, БМП, БМД та МТ-ЛБ. DeepState геолокував місце атаки – російські військові намагались прорватися із боку Новооленівки, що на південний захід від Костянтинівки.

Чи означає це, що Росія відновлює практику механізованих штурмів?

Якщо так – куди саме кидатиме техніку?

І скільки у агресора є техніки, враховуючи втрати, яких він зазнав протягом повномасштабного вторгнення?

Про це Радіо Донбас Реалії під час ефіру розпитали військового експерта, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павла Лакійчука.

Механізовані штурми армії РФ: куди кидатиме?

Це бої не на околицях Костянтинівки, це на підступах до міста

«По-перше, відразу зазначимо – це бої не на околицях Костянтинівки, це на підступах до міста. Так, Костянтинівка зараз – це прифронтове, фронтове місто… Це вузол оборони на лінії фронту. Але Костянтинівка залишається тилом – все-таки передові підрозділи наших військ розташовані навколо. Якщо подивитись на мапу, Часів Яр, Торецьк, траса Покровськ – Костянтинівка – там така дуга оборони навколо міста. Безпосередньо штурмів Костянтинівки немає.

І залежно від різних напрямків дії противника теж відрізняються. Ще раз, це не міські бої, це бої [російських військ] за те, щоб підійти до міста.

Часовоярський напрямок – північ [від Костянтинівки]. Часів Яр сам по собі, часовоярські висоти – природний рубіж оборони, який разом із нашими Силами оборони противнику дуже важко подолати. Тут про якісь механізовані штурми не йдеться. Нехай вони залізуть на часовоярські висоти, а потім подивимося, як вони звідти будуть розвивати успіх.

Часів Яр, Торецьк, траса Покровськ – Костянтинівка – це така дуга оборони навколо міста

Південь, траса Покровськ – Костянтинівка – складна ділянка. Там можуть бути і механізовані штурми [армії РФ]. На дорозі створені рубежі оборони, прорвати їх з наскоку, з технікою буде досить складно.

Клебан-Бицьке водосховище – це найскладніша на цю мить ділянка (також на південь від Костянтинівки – ред.), тому що частина наших військ все ще розташовується на південь і на південний схід від водосховища. Таким чином, [Сили оборони] з тилу у них (у армії РФ – ред.) формують чашу. Але ця небезпека саме для них. У разі відходу наших сил із Торецька і з півдня від водосховища на рубіж водосховища воно стає додатковим рубежем оборони. Тут, зрозуміло, оборона тільки зміцниться.

Лобові штурми з боку Курдюмівки (на південний схід від Костянтинівки – ред.). Недарма генерал [Олександр] Сирський у 2023 році просував необхідність створення тут таких плацдармів відбиття ділянок, тому що якраз потрібно було зайняти рубежі найбільш зручні, оскільки далі назад на захід у бік Костянтинівки – вони не дуже зручні.

Ось ми і спостерігаємо не тільки піхотні штурми або спроби прориву по посадках двійками, трійками, а й механізовані. Він був (штурм з боку Новоленівки – ред.) не масовий, це не полкова колона, як під час спроби штурму Вугледара Армія РФ захопила Вугледар восени 2024 року, ЗСУ тримали оборону міста понад два роки російських морських піхотинців, – це був взводний штурм. Вони будуть чергуватися залежно від нашої тактики, від щільності наших сил і від можливостей противника.

Він для того, щоб просочитися або просунутися, буде використовувати нашу слабкість, коли у нас вузли оборони розташовані занадто далеко і між ними є якісь природні перешкоди.

Це буде просочування тими ж двійками-трійками з прицілом, що хтось із десяти осіб все одно пройде в тил нашої оборони, ось цієї ріденької лінії оборони, лінії дронів В Україні запускають проєкт «Лінія дронів», повідомив 9 лютого 2024 тодішній міністр оборони Рустем Умєров.«Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання. Робимо фокус на кращих підрозділах БпЛА. «Лінія дронів» масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у Сухопутних військах та Держприкордонслужбі», – йшлося у повідомленні., і закріпиться. Якщо вони закріплюються, вибити їх звідти вже практично неможливо. Це вже тил наших передових підрозділів.

Читайте також: Російська «опта» вже у Краматорську. Що це означає для оборони «ланцюга фортець» Донбасу

Інший варіант, якщо так їм не вдасться і якщо це поле, навіть знаючи, що «залізо» – витратний матеріал тільки заради того, щоб якийсь «орк»(російський військовий – ред.) один, два, три зміг прорватися, будуть задіювати і його.

У них люди витратний матеріал, «залізо» – теж витратний матеріал».

Напередодні проєкт DeepState повідомив про ще кілька атак армії РФ на бронетехніці: тепер вже на Володимирівку, це на Добропільському виступі, який ЗСУ потроху зрізають. Українські військові та аналітики зазначають, що противник використовує погіршення погоди – дощі та туман.

Скільки у Росії ще є бронетехніки?

«Я буквально пів години тому прочісував Далекий Схід (супутникові знімки – ред.), дивився склади і бази зберігання техніки, – вони заповнені на чверть і більше.

Але ключ у цій ситуації не в цьому.

Ці бази зберігання – це бази довгострокового зберігання. Але це не так, як в Америці, коли ті «Бредлі» або літаки спеціальними матеріалами оброблені для тривалого зберігання. Це в полі. Ось на одній із баз зберігання розташовано приблизно 1400 одиниць старої техніки, криті сховища є – для 360 одиниць. Інші 1100 – це мотлох.

І цей мотлох використовують для того, щоб зібрати на ремонтних базах, тих же арсеналах зберігання техніки. Це навіть не канібалізація, а лего: з запчастин, які валяються у полі, – корпус, двигун, прилади спостереження – зібрати якусь придатну одиницю техніки, щоб все це запрацювало. Або передати на завод, де вони будуть відновлені.

За великим рахунком, основний потік бронетехніки росіян з їхніх танкових заводів – це відновлені старі танки. Причому якщо рік-два тому це було порівняно просте відновлення, була більш-менш ремонтопридатна техніка, зараз це кожного разу тривалий ручний процес, щоб зібрати з цього металобрухту танк або БМП.

Тому за корпусами, якщо дивитись супутник, техніка зберігання росін зараз – це майже непридатна техніка. Скільки з цієї техніки можна не те що відновити, а зібрати, досить складно підрахувати, я не готовий сказати. Я думаю, що з тієї кількості, яка до 2022 року [була у Росії на складах], не більше чверті».

Росія може вичерпати залишки запасів танків і бронетехніки до кінця 2025 року, такі оцінки наводив американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на аналіз супутникових знімків у червні.



За оцінками ISW, у РФ залишилося близько 46% довоєнних запасів танків, 42% БМП і 48% БТР. Аналітики припускають, що темпи витрачання техніки сповільнилися, ймовірно, через активне використання мотоциклів і квадроциклів на фронті.



Наприкінці серпня, аналізуючи виступ міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова на колегії його відомства, ISW звернув увагу на його слова про те, що Міноборони РФ змістило пріоритети на виробництво легких транспортних засобів замість важких броньованих машин, що відображає російську тактику ведення бойових дій з зими 2024-2025 років.

