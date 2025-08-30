ISW: міністр оборони Росії заявив про пріоритет залучення легкого транспорту на полі бою замість бронетехніки

Американський Інститут дослідження війни прокоментував вчорашній виступ міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова на колегії його відомства. Цьому присвячена частина звіту ISW від 29 серпня.

Зокрема, Інститут вказав на те, що Бєлоусов завищив темпи просування російських військ в Україні, оцінивши їх у 600-700 квадратних кілометрів на місяць, тоді як, за оцінкою ISW останніми місяцями, вони не перевищували 500 квадратних кілометрів на місяць.

«Заява Бєлоусова також ігнорує, що російські війська здійснюють цей поступ у відкритому полі та на місцевості з мінімумом фортифікацій, через провальні операції з проникнення на кшталт тих, що мали місце на схід і південний схід від Добропілля, та з тяжкими втратами особового складу», – зазначають аналітики.

ISW звернув увагу на слова Бєлоусова про те, що російське Міноборони змістило пріоритети на виробництво легких транспортних засобів замість важких броньованих машин, що відображає російську тактику ведення бойових дій з зими 2024-2025 років. Так, російський урядовець заявив, що його міністерство закупило та поставило на передову 22 725 мотоциклів, квадроциклів та багі, і планує поставити російським військовим додатково 12 186 легких транспортних засобів.

«Російські збройні сили все частіше використовують легкі транспортні засоби, в тому числі мотоцикли, всюдиходи (квадроцикли) та багі, замість важких броньованих машин, таких як танки, через їхню маневреність та низьку вартість порівняно з бронетехнікою, якій загрожує діяльність українських безпілотників. Російські збройні сили не запровадили належного захисту бронетехніки та танків від ударів українських безпілотників, і Росія стикається зі скороченням запасів танків та бронетехніки», – йдеться в звіті.

Бєлоусов також заявив, що російське комендування зосереджене на інтеграції підрозділів безпілотних систем у ширші збройні сили РФ. ISW нагадує, що в серпні 2024 року російське Міноборони розпочало скоординовані зусилля зі створення окремої централізованої служби безпілотних систем. Це, ймовірно, централізує його контроль над неформальними спеціалізованими загонами безпілотників та закупівлями дронів.

Крім того, Бєлоусов стверджує, що Міноборони Росії розширює зусилля щодо цифровізації набору військових. Інститут оцінює це як частину ширших зусиль із посилення адміністративної спроможності Росії щодо управління процесами призову та мобілізації. Зокрема, він заявив про створення Державної системи єдиного військового обліку, яка є «єдиним цифровим середовищем» для його відомства.





«Росія зосередилася на оцифруванні елементів процесу призову та мобілізації з моменту часткової примусової мобілізації до резерву у вересні 2022 року та оцифрувала аспекти цього процесу, включаючи видачу цифрових повісток для російських призовників», – коментують аналітики.

У зв’язку з цим Інститут нагадує, що голова Комітету Держдуми Росії з питань оборони Андрій Картаполов наприкінці липня вніс на розгляд законопроєкт, який сприятиме можливості Росії обробляти мобілізованих військовослужбовців протягом року, а не лише під час щопіврічних призовів до резерву. Це дозволить Росії зменшити бюрократичні перешкоди, які ускладнюють здійснення масштабних призовів до резерву.

У липні ISW зазначав, що російське командування модернізує полігони, включаючи до них мотоциклетні траси, і, як повідомляється, має намір закупити до 200 тисяч мотоциклів китайського виробництва для російських військових.