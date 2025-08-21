Міноборони РФ підтвердило зміну командувача угруповання «Північ». Його очолив генерал, якого СБУ звинувачує у збитті літака у 2014 році

Новим командувачем російського об’єднаного угруповання «Північ» став генерал-полковник Євген Никифоров, випливає з пресрелізу Міноборони РФ.

Міністр оборони Андрій Бєлоусов провів робочу нараду за участю Никифорова, де заслухав доповіді щодо поточної ситуації, характеру дій ЗСУ в зоні відповідальності угруповання, а також поставив низку завдань.

Раніше командувачем угруповання був генерал-полковник Олександр Лапін. Про його відставку повідомляли Z-канали ще 8 серпня. Лапін із 2017 року очолював війська Центрального військового округу. У 2022 році після відступу російських військ із Лимана його розкритикували голова Чечні Рамзан Кадиров та засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Кадиров назвав його «нездарою», який перед втратою Лимана переніс штаб до Старобільська і сам «відсиджувався в Луганську».

Угруповання «Північ» об’єднує курський та харківський напрями, Лапін очолював його з березня 2024 року.

Євген Никифоров командував Західним військовим округом ЗС РФ із грудня 2022 року до його розформування в 2024 році. Служба безпеки України вважає, що він наказав збити український військово-транспортний літак Іл-76МД під Луганськом у червні 2014 року, внаслідок чого загинули 49 військовослужбовців ЗСУ, а також ударити ракетою по драматичному театру в Чернігові в серпні 2023 року, де загинули семеро людей.