«Гігантські втрати» армії РФ і провал плану Путіна. Експерт про бої на Донеччині

31 липня міністерство оборони Росії заявило про захоплення на Донеччині Часового Яру – міста на північний схід від Костянтинівки. У ЗСУ повідомлення про захоплення міста спростували. «Ситуація в Часовому Ярі така ж, як і в останні місяці», – повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» Віктор Трегубов. На ситуацію на Донеччині звертає увагу телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Українські та російські військові повідомили і про швидке просування російської армії на північ від Покровська. Командир одного з дислокованих у цьому районі з’єднань повідомив телеканалу CNN, що військові РФ уже увійшли до міста Родинське і перебувають на околицях міста Білицьке (13 кілометрів від Покровська). Ці оцінки підтвердили телеканалу український поліцейський та інший військовослужбовець ЗСУ.

Російські диверсійні групи продовжують проникати і в сам Покровськ: збройні сили РФ використовують малі групи, які обходять позиції ЗСУ, користуючись проломами в обороні через нестачу особового складу, пише z-блогер Подоляка. Щонайменше одна з таких груп напередодні дійшла майже до самого центру Покровська, підтверджував 30 липня військовий аналітик Ян Матвєєв.

Бої в Часовому Ярі тривають уже рік і три місяці, зауважує у коментарі «Настоящему времени» військовий експерт Юрій Федоров. За цей час від міста нічого не залишилось: «Повна гуманітарна й архітектурна катастрофа – місто, по суті, стерли з лиця землі».

«Російські війська намагаються взяти місто, просуваються вкрай повільно. Згідно з даними карти DeepState, більша частина Часового Яру під контролем російських окупаційних військ. Але західні околиці все ще залишаються зоною боїв, а південний район, відомий як квартал Шевченка, контролюється ЗСУ і навіть не перебуває в зоні бойових дій», – розповів він.

За словами Федорова, командування армії РФ прагне переконати Володимира Путіна і російське суспільство в успіхах, «навіть якщо це фейк».

«Часто публікуються постановочні кадри: бійці з прапорами позують невідомо де. Іноді справді заходять у місто, фотографуються і виходять. Але реального контролю над усією територією немає. Російські ЗМІ розтиражували брехню, поставивши військове керівництво в незручне становище. Коли правда спливе, почнуть шукати винних – хто дав Путіну хибну інформацію. Прецеденти вже були. Наприклад, генерал Анашкін рік тому повідомив про неіснуючий успіх – потім його зняли і перевели в одну з військових академій», – нагадав Федоров.

Наступ триває, але ключове питання, каже експерт, – чи здатне воно досягти поставлених цілей. «Навесні були озвучені амбітні завдання: повністю захопити Донецьку область, створити буферні зони вздовж кордонів з Україною, в Харківській і Сумській областях, і досягти просування в Запорізькій області, – продовжує Федоров. – З Донецькою областю не виходить».

«Російські війська намагаються просунутись, частково оточуючи Покровськ, але навіть його можливе захоплення – це не стратегічна перемога, – наголошує експерт. – Це максимум оперативний успіх. Щоб контролювати всю Донецьку область, потрібно взяти агломерацію Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов’янськ. Це велика урбаністична зона з переміжною житловою й промисловою забудовою – найважче завдання для будь-якого наступу».

Часів Яр, який штурмують уже понад рік, – невелике місто, до війни там жило близько 12–15 тисяч людей. «А вся згадана агломерація – понад 400 тисяч. Уявіть, скільки часу і ресурсів знадобиться на штурм таких міст. А головне – що це дасть? Війну це не завершить, політичних цілей досягти не вдасться. Йдеться про гігантські втрати заради вельми обмеженого результату», – резюмує він.

Раніше телекомпанія CNN повідомила про посилений літній наступ армії Росії «протягом кількох днів або тижнів». Джерела видання назвали цифру в 160 тисяч додаткових російських військовослужбовців, яких стягують до лінії фронту, щоб спробувати відсікти українські сили в Покровську, Куп’янську і Костянтинівці.

Як пише The New York Times, у червні армія РФ досягла максимального щомісячного приросту захопленої української території з початку 2025 року: йдеться про 554 квадратних кілометри. Видання також зазначає загрозу, яку дії ЗС РФ створюють для Костянтинівки: російські військові створили 16-кілометрову «кишеню» навколо українських захисників міста.



