«Оптоволокно на 100 км». РФ лякає ретрансляторами дронів на дротах. Це реально?

Українські військові пильно стежать за змінами в можливостях російських БПЛА, адже загроза від них постійно зростає. Протягом 2025-го розвиток безпілотників призвів до суттєвих змін в організації фронтової роботи: пересування в 20-кілометровій смузі стало вкрай обмеженим, доставку намагаються робити за допомогою НРК, захищатися від FPV на оптоволокні – дробовиками, детектори постійно виготовляти на всі нові частотні діапазони, що їх освоюють FPV. Якщо минулого року оптоволокно лише набувало поширення, то сьогодні Україна і Росія змагаються в довжині котушок, аби досягати якомога більших відстаней.

Нещодавно ж військові блогери РФ повідомили про випробування «оптоволоконного ретранслятора». Описана технологія виглядає дещо фантастично: чи може вона незабаром опинитися в небі? Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода)опитали фахівців.

Про що йдеться

Для збільшення дальності роботи FPV-дронів цілком звичним є використання ретрансляторів сигналу. Це коптери, які зависають у небі і працюють приймачем-передавачем сигналу від оператора до дрона і назад. Але це стосується саме радіозв'язку:

Так само ретранслятором є і дрон-матка, який несе на собі кілька (зазвичай 2) FPV – така тактика агресора стає дедалі більше поширеною – тут матка виступає і як транспортер, і як передавач сигналу (ось у цьому сюжеті військові 125-ї ОВМБр з Костянтинівського напрямку розповідають, що як матку РФ використовує вже навіть «Герберу»).

Технологія з оптоволокном, за версією російської воєнної пропаганди, мала б виглядати так: на кабелі злітає сам дрон-ретранслятор, а від нього так само на дротах – декілька ударних FPV. В Defence Express вжили щодо цього аналогію «павучок», а в 413-му полку Сил безпілотних систем – «рак-неборак». Тобто це досить велика конструкція з кількох БПЛА, які між собою пов'язані дротом прямо у небі.

При цьому «дрон-ретранслятор здатен регулювати натяг кабелю, щоб він не чіплявся за землю або не натягувався надто сильно», та ще і «після виконання завдання основний дрон повертається на базу, автоматично змотуючи кабель, що робить систему частково багаторазовою».

«Подібні «зв'язки дронів» можуть стати справжнім кошмаром для логістики противника у далекому тилу. Як бачимо, навіть деякі відносно близько розташовані до фронту траси не мають антидронових мереж. Завісити ж ними всі дороги за 50 кілометрів від фронту – завдання дуже нетривіальне», – пише провоєнний російський канал «Рыбарь».

Навіщо це взагалі потрібно? Бо звичайний FPV не може понести котушку такого розміру, щоб її вистачило на 50 чи 100 кілометрів.

«Це і є однією з головних причин, чому ми досі не бачили FPV-дронів на оптичному кабелі, що літають на умовні 100 км», – пише видання Defence Express, яке першим помітило новину в агресора.





«Рак-неборак» у небі: реалістичність технології

У 413-му полку Сил безпілотних систем на прохання Донбас Реалії поглянули на цю російську ідею – схиляються до того, що зробити її масовою найближчим часом не вдасться.

Це якийсь напіврак-напівнеборак

«Поки що всі, хто дивився цю новину, сказали, що це якийсь напіврак-напівнеборак, – коментує керівник медіагрупи 413-го батальйону «Рейд» Сил безпілотних систем Олексій Годзенко. – Якщо мова йде про оптоволоконний ретрік, він же матка – цей дрон дуже великий, це октокоптер, тому що йому треба тягнути себе, котушку, дві батареї і хоча б два дрони теж з котушками і батареями – це дуже велике навантаження. Цей дрон, відповідно, буде повільний і неповороткий. І в їхній концепції він має ще і залетіти на глибину наших позицій і скинути менші дрони. Відповідно, всі, хто аналізував це, кажуть, що його просто будуть збивати. РЛС його будуть бачити, і оператори зенітних дронів будуть його ловити і шукати, а це оптоволокно – тобто він повільніший. На відео наших збиттів видно, що дрони літають швидко і високо – цей так робити не зможе. Втім, звичайно, ми аналізуємо, вивчаємо і готуємось на випадок, якщо цю д*ру будуть використовувати проти нас».

Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, каже Донбас Реалії, що наразі немає жодних даних про те, що прототип такої конструкції створений і як він може виглядати. Але звертати увагу на такі спроби противника варто:

Попри те, що з моменту вихваляння ворогом минуло уже три тижні, наразі не зафіксовано – але треба бути готовим

«Ворог вихваляється, що намагається це зробити. А ми, коли помічаємо, що вони чимось вихваляються і що виглядає правдоподібним – намагаємося це підсвітити (бо я розумію, що у багатьох військових фахівців навряд чи є час на аналіз усього масиву інформації, що там у РФ говорять). З логічних пояснень – що є великий дрон-матка, який несе велику бобіну оптоволокна, на багато-багато кілометрів. А вже з неї летять FPV з маленькими котушками. І весь цей павучок летить. Але чим більше розмотується оптоволокно, тим більше шансів його обриву. Попри те, що з моменту вихваляння ворогом минуло уже три тижні, наразі (застосування – ред.) не зафіксовано – але я певен у тому, що ворог дійсно працює над цим рішенням і до цього треба бути готовим. Та знаходити заздалегідь протидію», – вважає Олег Катков.





Появи подібного на лінії зіткнення найближчим часом я б не очікував

Вадим Кушніков, оглядач «Мілітарного», теж має сумніви, що оптоволоконний кабель можна втримати цілим на таких великих дистанціях:

«Щодо технологічної частини, це є ідейним продовження тих технологій, які вже працюють у класичних безпілотниках на радіочастотах. Щодо практичної реалізації виникає низка питань: як забезпечити безперервність передачі сигналу – на великих відстанях вразливістю цієї технології є те, що кабель може ламатися через перешкоди. Якщо говорити про дистанції, яких росіяни хочуть досягти за допомогою цього – до 100 кілометрів – то технологічно це можливо. Але питання, як це буде реалізовано на практиці, тому появи подібного на лінії зіткнення найближчим часом я б не очікував», – зазначає Вадим Кушніков.

