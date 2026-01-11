Зеленський: потрібні внески партнерів до програми PURL і постачання, «ракети на складах Європи є»

Президент Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Олександром Сирським протиповітряну оборону – про це він заявив у вечірньому зверненні 11 січня.

«Передусім ми говорили з Головкомом про ППО та постачання від партнерів: що в дорозі, що необхідно та які запити досі не реалізовані, що прискорити. Перший пріоритет – це ракети для ППО», – розповів президент.

Завтра, за його словами, відбудеться одна із зустрічей, на якій це питання будуть обговорювати.

«Потрібні нові внески партнерів у програму PURL, потрібне і постачання зі складів у Європі: ракети на складах є, і ми про це знаємо, і знаємо про це все – мають бути в наших захисників неба», – сказав голова держави.





Також, повідомив президент, сьогодні він заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова по спілкуванню з американською стороною. Київ планує графік зустрічей та подальших перемовин, і Україна в цьому «максимально конструктивна та максимально швидка».

Він наголосив, що Київ затягує час, «на відміну від Росії».

«Ті вже дозатягувались, якщо чесно. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Сьогодні 1418-й день війни Росії проти України. Вони хотіли повторити – і повторили знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все та найгірше, що було в ХХ столітті. Навіть ще додатково «накреативили» війну «шахедами» та балістикою проти електростанцій і котелень», – зазначив Зеленський.

Він вказав на те, що Росія досі не захопила повністю Донбас і, попри попередні заяви російського командування, Куп’янськ. На думку президента, це «багато говорить» про систему, яку збудував Володимир Путін, і про самого лідера РФ особисто.

«Російські втрати складають зараз кожного дня не менше ніж 1000 убитих за добу – від грудня так, і це Росія так платить фактично за те, щоб війна не закінчувалась. Це божевілля. І це російське божевілля можна зупинити тільки обʼєднаними силами – силами Європи та Сполучених Штатів Америки, силами всіх наших партнерів. Кожен день війни – це нагадування, що світ не може захистити себе від божевільних. Треба захистити. Треба зупинити Росію», – додав він.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

На 32-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн») в грудні 2025 року міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України. Загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році, за його словами, становить 15 мільярдів доларів.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.







