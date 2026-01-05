«Ракети для ППО потрібні кожного дня» – Зеленський повідомив про обіцянку прем’єра Австралії допомогти

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

За його словами, у ході розмови йшлося про захист України і російські удари по українських містах і громадах.

«Прем’єр-міністр пообіцяв допомогти, і я дуже вдячний за це. Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони», – написав він у телеграмі.

Прем’єр-міністр Австралії повідомив, що розмовляв з Зеленським, щоб запропонувати подальшу підтримку в боротьбі проти вторгнення Росії.

Албенізі також додав, що Канберра залишається непохитною у своїй відданості справедливому та міцному миру в Україні.

Про конкретно допомогу йдеться, сторони не повідомили.

Австралія запровадила понад 1600 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Канберра обіцяє продовжувати вживати скоординованих і рішучих заходів, щоб позбавити Росію можливості фінансувати своє вторгнення, зокрема шляхом обмеження її доходів від нафти.

На початку грудня минулого року стало відомо, що Австралія долучиться до програми із закупівлі американського озброєння для України у межах механізму PURL. Австралія анонсувала, що зробить внесок у розмірі 50 мільйонів доларів США.