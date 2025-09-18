Уряд Австралії знижує граничну ціну на російську нафту та запроваджує нові санкції проти «тіньового флоту»

Уряд Австралії знижує граничну ціну на російську нафту та запроваджує цільові санкції проти ще 95 суден російського «тіньового флоту». Про це повідомляє пресслужба міністерки Австралії Пенні Вонг.

Як зазначається в повідомленні, зниження верхньої межі ціни на нафту з 60 до 47,60 доларів США за барель призведе до падіння ринкової вартості російської сирої нафти та допоможе позбавити російську військову економіку доходів від нафти.

«Австралія вжила цих заходів спільно з нашими міжнародними партнерами, включаючи Євросоюз, Велику Британію, Канаду, Нову Зеландію та Японію. Австралія зберігає повну заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії», – повідомляють в МЗС.

Канберра також введе цільові санкції щодо ще 95 суден російського «тіньового флоту». З урахуванням цих додаткових санкцій австралійський уряд наклав санкції на понад 150 суден тіньового флоту з моменту введення перших санкцій у червні 2025 року.

Австралія запровадила понад 1600 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Канберра обіцяє продовжувати вживати скоординованих і рішучих заходів, щоб позбавити Росію можливості фінансувати своє вторгнення, зокрема шляхом обмеження її доходів від нафти.

У липні Євросоюз схвалив 18 пакет санкцій проти Росії. Деталі обмеження ціни на нафту не були одразу розкриті, але Reuters цитує дипломатів, які заявили, що пакет санкцій знижує верхню межу ціни на російську нафту, встановлену G7, до 47,6 доларів за барель. Це рішення набуло чинності 3 вересня.



