Норвегія знижує стелю цін на російську нафту слідом за ЄС

Норвегія знижує стелю цін на нафту в рамках санкцій проти Росії – про це заявило Міністерство закордонних справ країни 5 вересня.

Відомство зазначає, що рішення узгоджене з аналогічним рішенням Європейського Союзу, до якого Норвегія не входить.

«Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зменшення доходів та посилення тиску на російську економіку ускладнюють для російської влади ведення незаконної війни в Україні. Важливо, щоб Норвегія разом з нашими союзниками вживала заходів, які можуть цьому сприяти», – йдеться в коментарі міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

Імпорт, купівля та передача російської нафти та нафтопродуктів до Норвегії, ЄС та третіх країн заборонені. Заборонено також надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу, пов’язану з торгівлею, брокерськими послугами або транспортуванням до третіх країн сирої нафти або нафтопродуктів з Росії. Ці послуги дозволені для нафти або нафтопродуктів, придбаних за граничною ціною – ця ціна на сиру нафту тепер становить 47,6 доларів замість 60.

У липні Євросоюз схвалив 18 пакет санкцій проти Росії. Деталі обмеження ціни на нафту не були одразу розкриті, але Reuters цитує дипломатів, які заявили, що пакет санкцій знизить верхню межу ціни на російську нафту, встановлену G7, до 47,6 доларів за барель.



