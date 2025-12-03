До програми PURL із закупівлі зброї Україні вперше долучаться країни з-поза меж НАТО – Рютте

Нова Зеландія та Австралія долучаться до програми із закупівлі американського озброєння для України у межах механізму PURL, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками засідання міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3 грудня.



«Той факт, що зараз навіть Нова Зеландія та Австралія, які не є членами НАТО (хоча й тісно співпрацюють із НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні), також долучилися до програми, – це справді чудова новина. Це забезпечує сталий потік озброєння в Україну для критично необхідних запасів США», – заявив Рютте.



За його словами, сьогодні надати більше ресурсів для підтримки України через PURL зобовʼязалися низка країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Польща.



Міністр закордонних справ Нідерландів, прибуваючи у штаб-квартиру НАТО, заявив, що його уряд надасть ще пів мільярда доларів на програму PURL, долучившись до двох пакетів: один з Німеччиною і Польщею, ще один з Німеччиною. Кожен пакет має обсяг по пів мільярда євро.

Читайте також: Нідерланди оголосили про внесок на засоби ППО та боєприпаси для F-16 в межах ініціативи PURL

За словами українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги, 3 грудня прозвучали обіцянки щодо пакетів PURL на суму мільярд доларів.

Генсек НАТО розповів, що деякі союзники ще вирішують щодо приєднання.



«Це означає, що союзники та партнери вже зобов’язалися надати понад чотири мільярди доларів на PURL, що ставить нас на шлях до досягнення повних п’яти мільярдів на рік», – уточнив генсек НАТО.



За словами Рютте, загалом у програмі PURL взяли участь понад дві третини союзників НАТО, і країн, які ще не зробили внесків у PURL, «насправді залишилося дуже мало».

Влітку цього року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.







