Нідерланди оголосили про внесок на засоби ППО та боєприпаси для F-16 в межах ініціативи PURL

Нідерланди зроблять новий внесок в ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України, повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.



«Україні терміново потрібна більша військова підтримка проти потужних російських повітряних атак. Тому Нідерланди знову виділяють 250 мільйонів євро на поставки з американських запасів (PURL): засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для F-16 тощо», – написав він у соцмережі Х.



Брекельманс додав, що у «ці вирішальні часи» Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів.



Країни Північної та Балтійської країн минулого місяця оголосили про спільний пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів.

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що розвиток програми PURL, яка передбачає купівлю американської зброї для України, дозволяє посилювати системи протиповітряної оборони та поповнювати її ракетами.

Влітку цього року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

До програми вже долучилися 16 країн. За даними ОП, – це Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія, Іспанія.