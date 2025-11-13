Доступність посилання

Новини | Події

Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО

Генсекретар НАТО Марк Рютте зазначив, що це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці
Генсекретар НАТО Марк Рютте зазначив, що це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція сьогодні оголосили про фінансування спільного пакету військового обладнання та боєприпасів на суму 500 мільйонів доларів США для України, що постачаються зі США в рамках ініціативи PURL. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

«Наші союзники з Північної Європи та Балтійської країн активізують фінансування ще одного пакету критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять до України», – сказав генсекретар НАТО Марк Рютте.

Читайте також ОП: внески від партнерів у рамках ініціативи PURL складають 2,82 млрд доларів

Влітку цього року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

До програми вже долучилися 16 країн. За даними ОП, – це Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія, Іспанія.

