Сирський обговорив з командувачем об’єднаних сил НАТО в Європі плани щодо нових пакетів допомоги для ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі – командувачем збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Про він повідомив у телеграмі.

За повідомленням, обговорювалась поточна оперативна обстановка в зоні бойових дій, а також плани щодо формування нових пакетів допомоги для потреб Збройних Сил України.

Сирський у розмові з Гринкевичем подякував американській стороні за допомогу Україні в її боротьбі, зокрема за практичну реалізацію ініціативи PURL, яка має «вирішальне значення для збереження життя наших громадян та захисту критичної інфраструктури».

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

За останніми даними Рютте, до ініціативи долучилась половина країн-членів НАТО – 16 країн. Водночас серед них немає Франції, Британії, Польщі, Іспанії та Італії.



