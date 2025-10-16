«Ми можемо і маємо зробити більше» – міністр оборони Естонії про останній «Рамштайн»

Росія продовжить тиснути на Україну у військовому сенсі, відтак союзники НАТО мають посилити її підтримку – цього висновку дійшов глава Міноборони Естонії Ханно Певкур після закритої зустрічі у форматі «Рамштайн», де партнерів інформував про нинішню ситуацію міністр оборони України Денис Шмигаль.



«У ході війни, гадаю, ми й надалі бачитимемо, як Росія продовжує тиснути. Але саме ми повинні допомагати Україні якомога більше… Стосовно перебігу війни – не думаю, що ситуація кардинально зміниться. Ми також повинні розуміти, що наближається зима, і багато країн заявили, що буде направлене спеціальне спорядження та обладнання на зимовий час», – заявив Певкур в інтерв’ю кореспондентці Радіо Свобода.



За словами посадовця, у партнерів України з’явилося «дуже чітке розуміння того, що потрібно Україні».



«Це дуже поруч із тим, що давно було озвучено. Все ще дуже важливими лишаються боєприпаси й протиповітряна оборона. Але ми також звертаємо увагу на розвиток війни: з’являються дрони, а також глибокі удари. Тож Україна отримує більше можливостей також для глибоких ударів. Певною мірою ми справді чули від багатьох країн, чого буде поставлено більше і якими будуть їх зобов’язання також на довгострокову перспективу - зокрема, наступний рік», – підкреслив міністр оборони Естонії.



Естонія, відзначив урядовець, цьогоріч витратила на допомогу Україні більш як 0.3 відсотки від власного ВВП, наступного року «буде щонайменше 0,25%». Також Естонія є учасницею ініціативи PURL, у межах якої союзники НАТО купують для України зброю у США.

«Півмільярда буде спрямовано на придбання засобів ППО та інших активів у Сполучених Штатів для України. В один пакет це об’єднують північно-балтійські країни… Це, безумовно, гарна новина, але чи задоволені ми цим? Чи можемо зробити більше? Так, можемо зробити більше. Й саме тому багато хто також зауважив, що ми можемо і маємо зробити більше», – підсумував Певкур 31-е засідання Контактної групи з питань оборони України, більш відомої як зустріч у форматі «Рамштайн».

Коментуючи свою заяву про зменшення підтримки України союзниками, Певкур наголосив, що «це дані, які ми отримуємо з різних джерел».



«Це [зменшення допомоги - ред.] головним чином пов’язане зі зменшенням поставок США. Якщо взяти європейську сторону, то вона якраз надає більше й більше. Ми знаємо, що наразі з допомогою США трохи складно, тому нам потрібно збільшити нашу європейську допомогу, щоб заповнити цю прогалину», - зауважив Певкур.



Міністр оборони Естонії наголосив, що за умови відсутності обладнання у європейських союзників, чий оборонпром не справляється з задоволенням потреб України, вони можуть передавати кошти.



«Ви завжди можете надати гроші українським компаніям або через данську ініціативу, або через різні інші, або безпосередньо українським компаніям.

Вважаю, це потрібно», – резюмував міністр оборони Естонії.

15 жовтня міністр оборони Денис Шмигаль на початку чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив, що загальні оборонні потреби України на 2026 рік становлять 120 мільярдів доларів. За його словами, Україна покриє половину, 60 мільярдів доларів, з національних ресурсів. Він закликав партнерів приєднатися до покриття іншої половини.