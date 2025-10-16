Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

«Ми можемо і маємо зробити більше» – міністр оборони Естонії про останній «Рамштайн»

Ханно Певкур припускає, що Росія продовжуватиме тиснути, тому партнери повинні допомагати Україні якомога більше
Ханно Певкур припускає, що Росія продовжуватиме тиснути, тому партнери повинні допомагати Україні якомога більше

Росія продовжить тиснути на Україну у військовому сенсі, відтак союзники НАТО мають посилити її підтримку – цього висновку дійшов глава Міноборони Естонії Ханно Певкур після закритої зустрічі у форматі «Рамштайн», де партнерів інформував про нинішню ситуацію міністр оборони України Денис Шмигаль.

«У ході війни, гадаю, ми й надалі бачитимемо, як Росія продовжує тиснути. Але саме ми повинні допомагати Україні якомога більше… Стосовно перебігу війни – не думаю, що ситуація кардинально зміниться. Ми також повинні розуміти, що наближається зима, і багато країн заявили, що буде направлене спеціальне спорядження та обладнання на зимовий час», – заявив Певкур в інтерв’ю кореспондентці Радіо Свобода.

За словами посадовця, у партнерів України з’явилося «дуже чітке розуміння того, що потрібно Україні».

«Це дуже поруч із тим, що давно було озвучено. Все ще дуже важливими лишаються боєприпаси й протиповітряна оборона. Але ми також звертаємо увагу на розвиток війни: з’являються дрони, а також глибокі удари. Тож Україна отримує більше можливостей також для глибоких ударів. Певною мірою ми справді чули від багатьох країн, чого буде поставлено більше і якими будуть їх зобов’язання також на довгострокову перспективу - зокрема, наступний рік», – підкреслив міністр оборони Естонії.

Естонія, відзначив урядовець, цьогоріч витратила на допомогу Україні більш як 0.3 відсотки від власного ВВП, наступного року «буде щонайменше 0,25%». Також Естонія є учасницею ініціативи PURL, у межах якої союзники НАТО купують для України зброю у США.

Читайте також: У Британії пояснили, чому не купують для України американську зброю

«Півмільярда буде спрямовано на придбання засобів ППО та інших активів у Сполучених Штатів для України. В один пакет це об’єднують північно-балтійські країни… Це, безумовно, гарна новина, але чи задоволені ми цим? Чи можемо зробити більше? Так, можемо зробити більше. Й саме тому багато хто також зауважив, що ми можемо і маємо зробити більше», – підсумував Певкур 31-е засідання Контактної групи з питань оборони України, більш відомої як зустріч у форматі «Рамштайн».

Коментуючи свою заяву про зменшення підтримки України союзниками, Певкур наголосив, що «це дані, які ми отримуємо з різних джерел».

«Це [зменшення допомоги - ред.] головним чином пов’язане зі зменшенням поставок США. Якщо взяти європейську сторону, то вона якраз надає більше й більше. Ми знаємо, що наразі з допомогою США трохи складно, тому нам потрібно збільшити нашу європейську допомогу, щоб заповнити цю прогалину», - зауважив Певкур.

Міністр оборони Естонії наголосив, що за умови відсутності обладнання у європейських союзників, чий оборонпром не справляється з задоволенням потреб України, вони можуть передавати кошти.

«Ви завжди можете надати гроші українським компаніям або через данську ініціативу, або через різні інші, або безпосередньо українським компаніям.
Вважаю, це потрібно», – резюмував міністр оборони Естонії.

15 жовтня міністр оборони Денис Шмигаль на початку чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив, що загальні оборонні потреби України на 2026 рік становлять 120 мільярдів доларів. За його словами, Україна покриє половину, 60 мільярдів доларів, з національних ресурсів. Він закликав партнерів приєднатися до покриття іншої половини.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG