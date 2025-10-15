Оборонні потреби на 2026 рік становлять 120 млрд доларів, половину Україна закриє сама – Шмигаль

Загальні оборонні потреби України на 2026 рік становлять 120 мільярдів доларів, заявив міністр оборони Денис Шмигаль 15 жовтня на початку чергової зустрічі у форматі «Рамштайн».

«Україна покриє половину, 60 мільярдів доларів, з наших національних ресурсів. Ми просимо партнерів приєднатися до нас у покритті іншої половини», – наголосив Шмигаль.

Він назвав «найефективнішим шляхом для задоволення цієї потреби» виділення кожним партнером України не менш як чверті відсотка ВВП на військову підтримку.

«Якщо ціль 60 мільярдів доларів недосяжна для Європи, для неєвропейських партнерів, то єдиним рішенням, що залишається, є позика, забезпечена замороженими російськими активами, щоб її можна було використовувати для фінансування Збройних сил України та задоволення їхніх потреб», – відзначив міністр оборони.

Шмигаль також сказав, що для «посилення економічного тиску на Росію та знищення їхньої військової інфраструктури» українським військовим на додачу до безпілотників та ракет українського виробництва та артилерійських боєприпасів великої дальності потрібні «ракети великої дальності, які мають наші партнери». Він додав, що «назва цих ракет, яку всі знають, абсолютно широко відома».

«За нашими даними, дефіцит бензину у противника зараз становить до 20 відсотків їхніх потреб. Є значний вплив від нашої зброї», – констатував міністр оборони України.

Раніше цього тижня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму звіті зазначило, що темпи переробки нафти на російських нафтопереробних заводах через українські удари будуть знижені щонайменше до середини 2026 року.

У Росії станом на кінець вересня простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти – близько 338 тисяч тонн на добу, повідомляло російське відання РБК із посиланням на дані аналітичного агентства «Сіала».

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад два мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

13 країн НАТО долучилися до ініціативи PURL у перші два місяці. При цьому, попри зібрані мільярди, темпи фінансування сповільнилися, а частина великих економік – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Польща – досі поза ініціативою, йшлося в матеріалі Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський публічно закликає їх приєднатися, тоді як у НАТО точиться дискусія про справедливий розподіл тягаря військової і фінансової допомоги Україні.