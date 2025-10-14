Посол України при НАТО розповіла, як переконують Європу купувати американську зброю

Під час завтрашніх зустрічей у Брюсселі серед пріоритетів української делегації – переконати більшу кількість союзників долучитися до ініціативи PURL, у межах якої європейські члени НАТО й Канада купують для України американську зброю. Про це повідомила посол України при НАТО Альона Гетьманчук.



«Ми їм пояснюємо, що ця ініціатива відразу спрямована на вирішення трьох важливих дуже завдань. Перше завдання – це допомогти нам утримувати лінію фронту та імпульс, створений з точки зору наших контрнаступальних дій. По-друге, допомогти захистити міста, тому що кожен пакет – це й про додаткові засоби ППО. Необов’язково Patriots, багато різних. І третє – допомогти нам захистити об’єкти критичної інфраструктури», – розповіла посол, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Гетьманчук наголосила, що в межах «Рамштайну» 15 жовтня щонайменше сім країн озвучать про свої внески у PURL на додачу до шести, що оголосили про них раніше.

Дипломатка зауважила, що в межах цієї ініціативи Україні доступне американське озброєння, альтернатив якому нині немає.



«Там є озброєння, які не можуть перекрити інші країни: або за номенклатурою – за типом озброєнь, або за кількістю, або доступністю і швидкістю постачань… На жаль, не можуть так швидко європейські країни замістити деяке озброєння, яке нам потрібне… На жаль, вони не наростили потужності виробництва на тому рівні, на якому нам потрібно… Вони можуть замістити аналогами деяку зброю американську, але не можуть в такій кількості та в такій швидкості, і в таких об’ємах, і так швидко це доставити або виготовити», – зазначає очільниця української дипмісії при Альянсі.



За словами Гетьманчук, серед європейських партнерів є певний скептицизм щодо купівлі американської зброї, однак Україна пояснює, в чому її унікальність.



«Дехто сприймає цю ініціативу – от, мовляв, купують американське озброєння. І це взагалі несправедливо, тому що американці мали би його й так нам давати – безкоштовно. Є така позиція – знаю. Я ж вважаю, що ми маємо бути вдячними за те, що у нас, і в європейських партнерів взагалі є можливість купувати це озброєння… Коли партнери європейські бачать, що по деяких позиціях завдяки PURL ми закриваємо 90 відсотків, а, може, й більше – звичайно, для них це аргумент», – підкреслила дипломатка.



Очільниця української дипмісії при Альянсі зазначила, що, окрім залучення нових держав-учасниць, Україна порушить також питання скоріших інвестицій тими, хто їх уже пообіцяв перед складною зимою для України.



«Якщо ви планували це зробити взимку, коли, на ваш погляд, Україні має бути особливо складно й важко – зробіть це зараз», – резюмувала Гетьманчук.

15 жовтня у штаб-квартирі НАТО пройде засідання міністрів оборони держав-союзниць. Запланована також Рада Україна-НАТО і зустріч Контактної групи з питань оборони України, ширше відомої як Рамштайн-формат.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння та боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.



