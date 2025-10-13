Сибіга: ще 7 країн мають намір приєднатися до ініціативи PURL

Ще сім країн мають намір долучитися до ініціативи НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України) щодо закупівлі американської зброї для потреб України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження цієї програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми. Перед нами – важливі заходи по лінії військових, по лінії Міністерства оборони. Це буде засідання міністрів оборони Європейського Союзу, ми очікуємо «Рамштайн». Мені здається, це добрі майданчики, де ця тематика буде обговорюватися, і можна очікувати на практичні результати», – сказав Сибіга на пресконференції в Києві з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння та боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

