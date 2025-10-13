Голова дипломатії ЄС прибула до Києва

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас вранці 13 жовтня прибула з візитом до Києва.

«Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для переговорів щодо фінансової і військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України і притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини», – написала Каллас в соцмережі Х.

9 жовтня Європейський парламент закликав скасувати обмеження на використання Україною наданих їй Заходом систем зброї проти військових цілей на території Росії, «оскільки вони використовуються для здійснення нападів на населення України і критично важливу цивільну інфраструктуру».

У своїй резолюції Європарламент «знову заявляє, що нещодавні агресивні дії Росії не повинні і не будуть стримувати ЄС і його держави-члени від їхнього незмінного зобов’язання підтримувати Україну у здійсненні її невід’ємного права на самооборону, нагадуючи, що безпека України сприяє безпеці Європи в цілому; наголошує, що допомога Україні у зміцненні її можливостей протиповітряної оборони має вирішальне значення, оскільки це зменшує ризик потрапляння безпілотників на територію ЄС; … закликає всі держави-члени негайно надати додаткову військову допомогу і долучитися до спільних закупівель додаткових можливостей для України, зокрема боєприпасів для протиповітряної оборони».

Крім того, резолюція закликає держави ЄС негайно схвалити пропозицію Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів як основи для репараційної позики Україні.

Читайте також: Нова ідея використання російських заморожених активів Україною. У чому дилема ЄС?