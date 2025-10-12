«Росії доведеться заплатити» – Макрон засудив удари РФ по інфраструктурі України

Франція засуджує російські удари по інфраструктурі України і працює з партнерами над відновленням життєво важливих послуг, заявив президент Емманюель Макрон після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«У той час, як угода, досягнута щодо Гази, дає проблиск надії на мир на Близькому Сході, війна в Україні також має закінчитися. Якщо Росія продовжуватиме своє вперте розпалювання війни і відмовлятиметься сісти за стіл переговорів, їй доведеться за це заплатити. Франція засуджує російські удари по критично важливій інфраструктурі України, які фактично спрямовані проти цивільного населення напередодні зими. Разом із нашими партнерами ми вивчаємо необхідні можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг. Франція як ніколи підтримує Україну, повністю залучена до роботи в рамках Коаліції охочих», – написав Макрон у соцмережі X.

Раніше сьогодні президент Зеленський повідомив, що говорив із Емманюелем Макроно про першочергові потреби України, насамперед у системах і ракетах протиповітряної оборони (ППО). Зеленський також підкреслив, що зараз Росія намагається скористатися тим, що увага всього світу зараз зосереджена на подіях на Близькому Сході і її удари по Україні стали «стали більш підлими».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.