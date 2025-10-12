FT: США передають Україні розвіддані для ударів по російській енергетиці

Сполучені Штати Америки протягом кількох місяців передають Україні розвіддані, які допомагають завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах, повідомило видання Financial Times із посиланням на кількох українських й американських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

За словами співрозмовників газети, зміни у політиці Білого дому відбулися після телефонної розмови між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у липні.

Сполучені Штати почали надавати Україні більш детальну розвідувальну інформацію, яка дозволяє точніше встановлювати позиції російської ППО і ефективніше прокладати маршрути для ударних безпілотників, йдеться у статті.

Один зі співрозмовників FT сказав, що Київ самостійно обирає цілі для ударів, тоді як США допомагають визначати їхню вразливість. Інші джерела видання стверджують, що США також визначають список пріоритетних цілей для ударів.

За словами співрозмовників газети, у Вашингтоні розглядають удари по російських нафтопереробних заводах й інших енергетичних об’єктах як інструмент, який може змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Як повідомило видання, посадовець Білого дому заявив, що війна «ніколи б не відбулася» за президентства Трампа, і що він «намагається її зупинити». Тим часом, офіс директора національної розвідки США і Пентагон відмовилися від коментарів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков на початку цього місяця заявляв, що «очевидно», що США і НАТО надають розвідувальні дані Україні «регулярно», зокрема для ударів по російських енергетичних цілях.

Темпи українських ударів по російських нафтогазових об’єктах і трубопроводах різко зросли у серпні і вересні. Аналітики з проєкту Re:Russia підрахували, що інтенсивність українських атак у вересні збільшилася вдвічі і досягла показника 1,3 на день. При цьому половина з них припала на нафтопереробні заводи, а інша – на об’єкти транспортування і зберігання нафти.

Станом на кінець вересня в Росії простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти – близько 338 тисяч тонн на добу, повідомляло російське відання РБК із посиланням на дані аналітичного агентства «Сіала».

Українська сторона, коментуючи удари, заявляє, що українські сили «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».