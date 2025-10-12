Зеленський обговорив із Макроном нові удари Росії та потребу України в системах ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомив український лідер у телеграмі.

Глава держави подякував Франції за підтримку та допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.

«Дякую за те, що Франція так багато робить для захисту життя», – зазначив Зеленський.

За його словами, під час розмови він поінформував Макрона про першочергові потреби України, насамперед у системах і ракетах протиповітряної оборони (ППО). Зеленський також підкреслив, що зараз Росія намагається скористатися тим, що увага всього світу зараз зосереджена на подіях на Близькому Сході.

«Росія зараз користується моментом – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. Російські удари стали більш підлими», – заявив він.

Сторони обговорили, як протидіяти цим атакам, зокрема в межах розширення програми PURL. Крім того, президенти «скоординували контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів».

«Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше», – підсумував Зеленський.

Раніше, 7 вересня, Зеленський також провів розмову з Макроном. Тоді лідери держав обговорили «жорсткий нічний російський обстріл» у Києві та багатьох інших містах України.