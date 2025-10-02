Дрони-порушники «можуть бути знищені» – Макрон

Європейські країни НАТО дали «справедливу відповідь» на появу дронів у своєму повітряному просторі, заявив президент Франції Емманюель Макрон на полях саміту Євроспільноти в Копенгагені 2 жовтня.

Такою відповіддю, на думку французького лідера, є застосування статті 4 НАТО, «більше координації, а також додаткові спроможності: ми направили деякі додаткові Rafale і так далі».

«Також дуже важливо довести до кінця розслідування того, що сталося в Данії, і щодо деяких із цих випадків, бо дуже важливо з’ясувати все до кінця. Я вважаю, що головна відповідь має полягати в більшій непередбачуваності та більшій стратегічній невизначеності. Водночас важливо донести чітке послання: дрони, які порушуватимуть нашу територію, беруть на себе великий ризик. Вони можуть бути знищені — крапка. І ми не тут для того, щоб попереджати наперед. Ми зробимо те, що маємо зробити, щоб зберегти нашу повітряну цілісність і нашу територіальну цілісність», – наголосив Макрон.

Він також назвав ключовим стримування будь-якої агресії, в тому числі і з застосуванням літаків.

«Щодо літаків, у нас є процес під координацією НАТО, і я вважаю, що цей процес також створить більшу непередбачуваність. Стримування має бути ключовим для збереження нашої послідовності. Але послання, яке дуже важливо донести з цієї зустрічі, – ми готові і ми в змозі зберегти наше повітряну та територіальну цілісність. Ми готові на східному фланзі НАТО, і в той самий час, і на додаток до цього, без зменшення цієї відданості, ми надаємо гарантії безпеки для України», – додав президент Франції.

Раніше 2 жовтня в Копенгагені прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала «трохи дивним», що Україна в стані війни пропонує Данії допомогу на тлі атак дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявив наприкінці вересня, що українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. За його словами, військові прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.

«Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської «Стіни дронів» – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі», – написав він у телеграмі.

У вересні кілька європейських країн НАТО, в тому числі Данія, зазнали атак дронів. Наймасованішим був наліт на Польщу, в повітряний простір якої близько 20 дронів увійшли в ніч проти 10 вересня.

Читайте також: Рютте: НАТО досі зʼясовує, чи навмисним було втручання Росії в повітряний простір Естонії та Польщі