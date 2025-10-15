Шмигаль після «Рамштайну»: «стіна дронів» спершу потрібна для України

Україна висловила ідею створити запропоновану європейськими членами НАТО «стіну дронів» спочатку на своїй території, щоб згодом вдатися до аналогічних рішень на східному фланзі Північноатлантичного альянсу. Про це за підсумками чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Ми розуміємо, що (лідер РФ Володимир) Путін продовжуватиме свій терор, продовжуватиме знищувати наші енергетичні об’єкти, нашу цивільну інфраструктуру, тому нам потрібно більше перехоплювачів, і сьогодні це було головним напрямком нашої уваги. Нам потрібно виробляти українські безпілотники, щоб створити зону ураження, створити стіну дронів в Україні, а потім зробити таке ж на східному фланзі НАТО, східному фланзі Європи. Тож ми також обговорювали сьогодні цю можливість», – сказав Шмигаль.

Коментуючи ідею українського колеги, міністр оборони Швеції Пол Йонсон в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода зауважив, що «одне не виключає іншого».

«Україна є світовим лідером не лише у створенні дронів, а й у системах протидії БпЛА. Ми маємо багато чого навчитися від української сторони, і будемо вдячні, якщо зможемо також здійснювати закупівлі в Україні в оборонній промисловості, адже вони неймовірно наростили виробництво… Вважаю, що Європа також відстає від України в питаннях роботи з дронами, і тепер стався «дзвіночок» через ті дрони, що зайшли в повітряний простір Польщі, а також через інцидент із дроном «Шахед» у повітряному просторі Румунії. Це нагадування, що й нам слід нарощувати свої спроможності», – наголосив шведський міністр оборони.

Ідея створення інтегрованої системи протиповітряної оборони, включаючи «дронову стіну», була темою обговорення міністрів оборони країн-членів НАТО. Вони зібралися в Брюсселі 15 жовтня на своє перше офіційне засідання після саміту в червні в Гаазі.

Попри загальну згоду європейських лідерів щодо необхідності розвитку систем протидронової оборони, існують побоювання, що технології й тактика дронів розвиваються настільки швидко, що «дронова стіна» може стати застарілою вже через два-три роки після запуску.

Як показав інцидент із чотирма великими дронами, що 22 вересня порушили роботу аеропорту Копенгагена, загроза може надходити і зсередини ЄС – із суходолу чи моря. Це змушує європейських лідерів і посадовців замислитися, наскільки ефективною насправді може бути «дронова стіна».