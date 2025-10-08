Фон дер Ляєн заявила про гібридну війну проти Європи

Численні порушення повітряного простору ЄС є послідовною кампанією, спрямованою на роз’єднання Європи й ослаблення підтримки України. Про це з трибуни Європарламенту в Страсбурзі, відкриваючи відповідні тематичні дебати, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



«Один інцидент може бути помилкою. Два – збігом обставин. Але три, п’ять, десять? Це навмисна та цілеспрямована тіньова кампанія проти Європи… Росія хоче посіяти розбрат. Ми відповідаємо єдністю. Саме італійські пілоти в рамках місії повітряного патрулювання НАТО супроводжували російські літаки з неба Естонії. Українські експерти діляться досвідом на передовій, щоб допомогти державам-членам протидіяти вторгненням дронів», – наголосила фон дер Ляєн.



Очільниця Єврокомісії закликала не лише до реакції, а й стримування, інакше «сіра зона лише розширюватиметься».



«Європа повинна терміново оснаститися стратегічними можливостями реагування… І ми повинні бути здатні реагувати в режимі реального часу. Ця робота вже розпочалася», – підкреслила топпосадовиця.



Президентка Єврокомісії заявила про «найбільший сплеск витрат на оборону в історії нашого Союзу». В межах програми «Готовність 2030», що передбачає переозброєння до відповідного дедлайну, Європа планує мобілізувати до 800 мільярдів євро на оборону. Незабаром Єврокомісія презентує дорожню карту цієї програми.



Фон дер Ляєн згадала знову про флагманські проєкти, які пропонується зробити основою програми. Серед них, зокрема, «стіна дронів».



«Нам потрібна система, яка є доступною та придатною для використання. Для швидкого виявлення, швидкого перехоплення та, за потреби, швидкої нейтралізації. Тут нам є чого навчитися в України. Як щодо можливостей, так і, що ще важливіше, щодо їхньої екосистеми швидких інновацій. І Україна готова підтримати наші зусилля», – зазначила президентка Єврокомісії.

Читайте також: «Східний вартовий». Деталі стратегії НАТО після дронової атаки Росії



Чиновниця також згадала проєкт, метою якою є моніторинг і захист неба, моря й землі східного флангу НАТО. І зауважила, що для реалізації всіх запланованих ініціатив необхідне зміцнення європейського оборонпрому.



«Боротьба з гібридною війною Росії стосується не лише традиційної оборони. Йдеться про програмне забезпечення для безпілотників та запчастини для трубопроводів. Йдеться про швидкі групи кіберреагування та кампанії з інформування громадськості для поширення інформованості. Це вимагає нового мислення для всіх нас… І найголовніше, ми повинні стримувати всіх, хто прагне завдати нам шкоди», – резюмувала фон дер Ляєн.

Читайте також: Рютте: НАТО досі зʼясовує, чи навмисним було втручання Росії в повітряний простір Естонії та Польщі

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

Зокрема, близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

Росія звинувачення відкидає.