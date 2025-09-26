Лазери, РЕБи та акустичні сенсори – єврокомісар розповів, з чого складатиметься «стіна дронів»

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс провів у пʼятницю 26 вересня перше засідання щодо створення «стіни дронів» для захисту зовнішніх кордонів ЄС та розповів, яким саме може бути цей проєкт, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

На нараді в вузькому колі були присутні глави оборонних відомств країн східного флангу – Фінляндії, країн Балтії, Польщі, Румунії та Болгарії. До дискусії в останній момент приєдналися Угорщина та Словаччина, які спочатку не були запрошені, але ініціювали свою участь. Присутній був також міністр оборони Данії як країни, яка останніми днями зазнала низки атак, а також України – як держави-експерта з протидії безпілотникам.

«Коли ми порівнюємо, як українці борються з проникненнями дронів, і які можливості маємо ми, то можемо дуже чітко сказати, що нам потрібно розвивати додаткові спроможності, яких, можливо, наразі бракує», – розповів Кубілюс.

Проєкт матиме два ключових компоненти: система раннього виявлення (мережа детекторів – радари, акустичні сенсори тощо) та засоби знищення або нейтралізації дронів.

«Наші системи досі, можливо, добре виявляють винищувачі та ракети, але коли дуже низько летять малі дрони, нам потрібні радари, акустичні сенсори та інше технічне обладнання – і в цьому українці мають хороший досвід, що насправді працює найефективніше», – заявив Кубілюс після наради з європейськими міністрами.

Говорячи про знищення дронів, єврокомісар назвав три варіанти. Передусім – це засоби радіоелектронної боротьби, якими дуже активно користуються українські військові. Вони дозволяють заглушувати дрони, які заходять у повітряний простір. РЕБи уже існують і їх потрібно закупити та використовувати, зазначив Єврокомісар.

«По-друге, те, що ми зараз бачимо на полях бою в Україні: перехоплювачі дронів стають дуже ефективними, ці можливості швидко зростають, і нам потрібно думати, як розбудувати такі потужності в наших оборонних лініях», – зазначив Кубілюс.

Третім елементом він назвав традиційну класичну артилерію: зенітну артилерію, кулемети, мобільні групи.

Ймовірними майбутніми засобами єврокомісар назвав лазерні системи, які вже зараз є у розробці у певних країнах.

Детальніше і в ширшому колі обговорити «стіну дронів» та її фінансування планують уже наступного тижня – на неформальному саміті лідерів країн ЄС, який відбудеться 1 жовтня в Копенгагені.